Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power mit Kurseinbußen

Kurseinbruch voraus?

Wasserstoff-Aktien gehörten in den letzten Monaten zu den größten Gewinnern am Markt. Und auch das neue Jahr hat für Anleger in diesem Bereich bereits satte Performance gebracht. Doch zuletzt hatten im Sektor Gewinnmitnahmen eingesetzt - ein Hinweis auf einen Kurseinbruch auf breiter Front?