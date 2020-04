Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power im Aufwind

Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,07 EUR nach oben. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,09 EUR an. Mit einem Wert von 4,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.210 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 6,12 EUR erreichte der Titel am 20.02.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.08.2019 (1,58 EUR).

Analysten erwarten für 2021 einen Verlust in Höhe von -0,075 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

