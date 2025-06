Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power büßt am Montagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 1,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Plug Power-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 1,08 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,07 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,08 USD. Bisher wurden heute 1.105.768 Plug Power-Aktien gehandelt.

Bei 3,34 USD markierte der Titel am 17.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 67,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 12.05.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 133,67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,26 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,594 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie zündet nach Partnerschaftsdeal und Insiderkauf den Turbo

Wasserstoff-Aktien wieder erholt: Plug Power und NEL kämpfen mit hohen Kosten, Politik & fehlenden Impulsen

Plug Power-Aktie nach Zahlen schwächer: Abermals deutliche Verluste gemacht