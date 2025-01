Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 2,11 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 2,11 USD zu. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 2,20 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.591.708 Plug Power-Aktien.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,14 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 143,60 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,61 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,93 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 173,73 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 198,71 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Plug Power am 27.02.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,241 USD je Aktie ausweisen dürften.

