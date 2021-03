Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power präsentiert sich stärker

Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,14 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 31,18 EUR. Bei 31,00 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 14.955 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,69 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,00 EUR am 02.04.2020.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2022 einen Verlust in Höhe von -0,169 USD ausweisen wird.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

