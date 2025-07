Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 1,52 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 1,52 USD. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 1,52 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.142.317 Stück.

Am 17.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 54,49 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,69 USD am 17.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 133,67 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 120,26 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,599 USD ausweisen wird.

