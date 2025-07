Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power haussiert am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,3 Prozent im Plus bei 1,62 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,3 Prozent auf 1,62 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,63 USD zu. Bei 1,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.871.129 Plug Power-Aktien.

Am 18.07.2024 markierte das Papier bei 3,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 106,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 133,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 12.05.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 133,67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,26 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.08.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,599 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie schwächer: Strategische Finanzspritze durch Ausgabe von Aktienbezugsrechten

Anleger bei Plug Power-Aktie mit großer Hoffnung - aber begrenztes Analystenvertrauen

Überraschendes Kursplus für den Wasserstoffkonzern: Warum die NEL-Aktie plötzlich zeitweise wieder gefragt ist