Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Plug Power-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 26,61 EUR. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 26,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.541 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 41,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 35,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 12,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 117,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 09.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,27 USD im Vergleich zu 124,56 USD im Vorjahresquartal.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,969 USD je Plug Power-Aktie.

Bildquellen: Plug Power Inc.