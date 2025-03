Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Plug Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,5 Prozent auf 1,38 USD abwärts.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 1,38 USD abwärts. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 1,37 USD. Mit einem Wert von 1,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.324.467 Plug Power-Aktien.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 4,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 254,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,37 USD am 28.03.2025. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 0,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 03.03.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,81 Prozent auf 191,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 222,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,638 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Nach Kurseinbruch der Plug Power-Aktie: Analyst senkt Preisziel deutlich

Plug Power-Aktie dreht dennoch deutlich ins Plus: Plug Power macht mehr Verlust

Plug Power-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch durch Analysten-Abstufung