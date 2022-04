Plug Power Aktie News: Plug Power steigt am Mittag

Die Plug Power-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 21,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 21,70 EUR. Bei 21,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.599 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 41,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2021 bei 14,26 EUR. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 51,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 01.03.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -1,12 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 161,91 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 151,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren -316,34 USD umgesetzt worden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 11.05.2022 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc