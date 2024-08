Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power büßt am Nachmittag ein

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 1,93 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 1,93 USD. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,92 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,96 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 850.179 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2023). 363,64 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 0,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,90 Prozent auf 143,35 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260,18 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,196 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NEL ASA steigt nach Plug Power-Bilanz: Kurzzeitige Gewinne können Abwärtstrend jedoch nicht brechen

Plug Power-Aktie unbeeindruckt: Plug Power mit noch höherem Verlust als befürchtet

Plug Power-Papiere mit hoher Volatilität: Aktie nimmt zeitweise Fahrt auf