Plug Power Aktie News: Plug Power verzeichnet Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 24,22 EUR. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 24,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.196 Plug Power-Aktien.

Am 26.01.2021 markierte das Papier bei 59,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2021 bei 14,26 EUR.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,241 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

