Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite verzeichnete heute Kursanstiege.

Letztendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,03 Prozent nach oben auf 19.733,59 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,395 Prozent auf 19.418,22 Punkte an der Kurstafel, nach 19.341,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19.294,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19.759,43 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 19.722,03 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 28.10.2024, bei 18.567,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15.455,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 2,35 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 20.118,61 Punkte. Bei 18.831,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit World Acceptance (+ 16,27 Prozent auf 150,39 USD), NVIDIA (+ 8,93 Prozent auf 128,99 USD), BlackBerry (+ 5,87 Prozent auf 4,33 USD), Pegasystems (+ 5,78 Prozent auf 112,29 USD) und Donegal Group B (+ 5,35 Prozent auf 14,76 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil JetBlue Airways (-25,71 Prozent auf 6,01 USD), Commercial Vehicle Group (-7,30 Prozent auf 2,16 USD), Juniper Networks (-6,08 Prozent auf 36,30 USD), SurModics (-5,79 Prozent auf 35,79 USD) und Cutera (-5,12 Prozent auf 0,43 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 151.795.814 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

