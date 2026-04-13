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ATX-Performance

Pluszeichen in Wien: Pluszeichen im ATX

14.04.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Wien: Pluszeichen im ATX | finanzen.net

ATX-Handel am Dienstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
69,70 EUR 2,90 EUR 4,34%
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BAWAG
142,90 EUR 1,50 EUR 1,06%
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105,10 EUR 1,20 EUR 1,15%
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59,75 EUR 0,55 EUR 0,93%
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34,65 EUR 0,15 EUR 0,43%
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40,20 EUR 0,35 EUR 0,88%
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UNIQA Insurance AG
16,50 EUR 0,06 EUR 0,36%
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Verbund AG
65,00 EUR -1,80 EUR -2,69%
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Vienna Insurance
66,40 EUR -0,20 EUR -0,30%
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voestalpine AG
42,18 EUR 0,40 EUR 0,96%
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Wienerberger AG
25,38 EUR 0,58 EUR 2,34%
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Indizes
ATX
5.881,5 PKT 83,8 PKT 1,44%
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Am Dienstag verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 1,34 Prozent auf 5.875,43 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,604 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,095 Prozent auf 5.803,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5.797,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5.875,92 Punkte, das Tagestief hingegen 5.802,65 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5.263,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5.431,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der ATX noch bei 3.839,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5.875,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 4,89 Prozent auf 148,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,83 Prozent auf 69,50 EUR), Wienerberger (+ 2,16 Prozent auf 25,52 EUR), voestalpine (+ 1,90 Prozent auf 42,92 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,69 Prozent auf 16,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil EVN (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), Verbund (-1,53 Prozent auf 64,50 EUR), Raiffeisen (-0,31 Prozent auf 44,84 EUR), Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 66,50 EUR) und PORR (+ 0,12 Prozent auf 40,15 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 128.190 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Titel

2026 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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