DAX24.494 +0,8%Est505.943 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -2,5%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.350 -1,9%Euro1,1906 -0,5%Öl70,55 -0,4%Gold5.011 -6,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Apple 865985 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
ASTA Energy-Aktie überzeugt beim Börsengang - Siemens Energy als Ankeraktionär ASTA Energy-Aktie überzeugt beim Börsengang - Siemens Energy als Ankeraktionär
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Polen ordert Abwehrsystem zur Bekämpfung von Drohnen

30.01.26 14:20 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will seinen Luftraum künftig besser vor dem Eindringen von Kampfdrohnen schützen und investiert deshalb Milliarden in ein Drohnenabwehrsystem. Das von dem polnisch-norwegischen Rüstungskonsortium entwickelte System San werde aus 18 Batterien bestehen und insgesamt 700 Fahrzeuge umfassen, erklärte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bei der Vertragsunterzeichnung. Nach polnischen Medienberichten hat der Deal ein Volumen von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro.

Wer­bung

"Dies ist ein Durchbruch beim Aufbau einer effektiven Luftverteidigung", sagte Regierungschef Donald Tusk. Er erinnerte an einen Vorfall im September, als während eines russischen Angriffs auf die Ukraine eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen war. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. "Das war unser Alptraum, als unsere Erfahrungen mit Drohnenangriffen gezeigt haben, wie unzureichend Mittel wie Kampfflugzeuge und Raketen sind", sagte Tusk.

Drohnenabwehrsystem umfasst mehrere Waffensysteme

Das System San wird von der polnischen Rüstungsgruppe PGZ und dem norwegischen Konzern Kongsberg herstellt. In einer Mitteilung von Kongsberg hieß es, die Batterien würden eine Vielzahl von Waffensystemen umfassen, darunter Maschinenkanonen sowie Raketen, Abfangdrohnen und andere Mittel zur Abwehr von Luftbedrohungen. Das System wird auch Geräte zur Störung des Betriebs von Drohnen und Radaranlagen umfassen. Es basiert unter anderem auf einem kleinen Gefechtsturm, der auf Radpanzer und Geländewagen montiert werden kann./dhe/DP/stw