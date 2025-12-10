DAX24.026 -0,6%Est505.703 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.254 -0,6%Euro1,1635 +0,1%Öl62,08 -0,1%Gold4.199 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet "Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Polen will bei Drohnenabwehr mit Deutschland kooperieren

10.12.25 14:21 Uhr

MALBORK (dpa-AFX) - Zur Bekämpfung von Drohnen will Polen auch bei bodengestützten Abwehrsystemen stärker mit Deutschland zusammenarbeiten. Die Regierung in Warschau werde dazu das Luftverteidigungssystem SAM auf die Beine stellen, sagte der polnische Verteidigungsstaatssekretär Pawel Zalewski bei einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Nils Schmid auf dem Militärflugplatz Malbork.

Wer­bung

"Wir möchten gerne die deutschen Erfahrungen auf diesem Gebiet nutzen und in Anspruch nehmen", sagte Zalewski. "Es geht jetzt darum, wirklich auf eine billigere, kostengünstige Art und Weise die Drohnen abzuschießen oder unschädlich zu machen", sagte er. Der Einsatz billiger Drohnen habe die Wirtschaftlichkeit des Gefechtsfeldes wesentlich verändert. Das eigene Luftverteidigungssystem müsse gestärkt und effizienter gestaltet werden.

Deutschland offen für verstärkte Kooperation

Schmid zeigte sich offen für eine weitere Zusammenarbeit. Die Abwehr von Drohnen werde künftig mit einem Mix verschiedener Waffensystemen organisiert. "Ich bin mir sicher, dass wir als europäische Verbündete da ganz eng zusammenarbeiten werden", sagte Schmid.

Zugleich dankte er der auf dem Militärflugplatz stationierten deutschen Eurofighter-Besatzung und den Unterstützungskräften für ihren Einsatz. Dieser diene der Abschreckung und Verteidigung gegen Bedrohungen.

Wer­bung

Die Luftwaffe hatte in der vergangenen Woche zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke Kampfflugzeuge nach Polen verlegt. Die Stationierung ist eine Reaktion auf jüngste Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets im Ostsee-Raum sowie den Einflug von Kamikaze-Drohnen auf Nato-Gebiet.

Stationierung zunächst bis März

Die Luftwaffe war bereits im August und September mit Kampfflugzeugen auf dem polnischen Militärflugplatz. Er liegt rund 60 Kilometer südöstlich von Danzig und 80 Kilometer von der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad entfernt.

Die Bundeswehr schickte mit den Flugzeugen eine Truppe von etwa 150 Männern und Frauen, darunter sind neben den Piloten auch Techniker, Logistiker, Objektschützer und Feldjäger. Die Stationierung ist zunächst bis März vorgesehen./cn/DP/mis