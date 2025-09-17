DAX23.660 -0,4%ESt505.431 -0,2%Top 10 Crypto16,18 +1,1%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.195 +0,1%Euro1,1801 +0,3%Öl67,11 -0,5%Gold3.688 +0,3%
Polens Präsident beharrt auf Forderungen zu Reparationen

16.09.25 09:47 Uhr

BERLIN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Karol Nawrocki hat unmittelbar vor seinem Besuch in Berlin die Forderung nach Reparationszahlungen Deutschlands für die von seinem Land im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden bekräftigt. "Das ist eine Sache, die für die Polen wichtig ist. Und sie wird auch Gegenstand der Gespräche unter Partnern sein", sagte Nawrocki der "Bild"-Zeitung. Er trifft in Berlin auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz.

Deutschland lehnt solche Reparationsforderungen ab. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Reparationsfrage rechtlich abschließend geklärt. Auch Steinmeier hat diese Position immer wieder bekräftigt. Nawrocki widersprach dieser Ansicht: "Die Frage der Reparationen ist natürlich nicht rechtlich abgeschlossen."

"Sie liegt im Interesse von Warschau und Berlin. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem Bundeskanzler und mit Herrn Bundespräsidenten zu einer Einigung kommen werden", sagte Nawrocki.

Er beharrt auf Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro. "Das ist die einzige Zahl, die ihren Bezugspunkt in einer sehr tiefgreifenden, fundierten wissenschaftlichen Forschung hat."/cab/DP/stw