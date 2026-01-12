DAX24.845 ±-0,0%Est506.006 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,62 +0,1%Gold4.982 +1,2%
POLITIK/ROUNDUP: Japan setzt chinesisches Fischerboot fest

13.02.26 08:49 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Japan hat vor seiner Küste ein chinesisches Fischerboot beschlagnahmt und den Kapitän festgenommen. Der Chinese soll sich geweigert haben, in Japans exklusiver Wirtschaftszone anzuhalten, berichteten japanische Medien unter Berufung auf die Fischereibehörde. Der Vorfall vor der Küste der Präfektur Nagasaki ereignete sich vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zwischen Japan und dem benachbarten China. Es sei das erste Mal seit 2022, dass Japan ein chinesisches Fischerboot festgesetzt habe, hieß es.

Dem Kapitän werde vorgeworfen, sich etwa 170 Kilometer südwestlich der Insel Meshima einer Inspektion an Bord durch einen japanischen Fischereibeamten entzogen zu haben, hieß es. Die Fischereibehörde gehe mit solchen Überprüfungen gegen illegale Fischerei in den Gewässern um Japan vor.

China erwarte von Japan, sich an das Fischereiabkommen zwischen beiden Ländern zu halten. Die Regierung habe chinesische Fischer stets dazu aufgefordert, sich an Gesetze und Vorschriften zu halten, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking. China hoffe, Japan gewährleiste die Sicherheit und Rechte der chinesischen Besatzung, sagte er.

Japans Regierungschefin Sanae Takaichi sagte kürzlich, sie wolle die Dialogkanäle mit China trotz der derzeit angespannten Beziehungen offenhalten. Vergangenen November war sie kurz nach ihrem Amtsantritt mit der Führung in Peking aneinandergeraten, als sie sagte, ein Angriff Chinas auf die demokratische Inselrepublik Taiwan würde eine "existenzbedrohende Situation" für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne./ln/DP/jha