Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 40,74 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 40,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 40,66 EUR. Bei 41,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 200.651 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. 28,42 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 37,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,50 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 15,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

