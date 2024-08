Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 40,05 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 40,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 40,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.029 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 32,13 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,14 EUR. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2024 vor.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

