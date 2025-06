Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Porsche Automobil vz im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 34,12 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 34,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 33,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 322.050 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,26 EUR erreichte der Titel am 04.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 12,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,43 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 189,78 Prozent zurück. Hier wurden -1019000000,00 EUR gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Am 18.08.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,53 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

