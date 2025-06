Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,49 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Porsche Automobil vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 34,49 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,55 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,36 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.156 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei einem Wert von 51,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 32,72 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 13,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Am 18.08.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

Porsche Automobil vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Porsche Automobil vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: Porsche Automobil vz-Dividende niedriger