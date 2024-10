Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 39,09 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 38,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 689.438 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 25,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,47 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,50 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 14,77 EUR je Aktie aus.

