Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verbilligt sich am Freitagmittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 33,83 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 33,83 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,69 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95.742 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 43,68 EUR erreichte der Titel am 13.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 29,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 9,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1019000000,00 EUR – eine Minderung von 189,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 9,26 EUR im Jahr 2025 aus.

