Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 33,77 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 33,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,69 EUR. Bei 34,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.995 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,35 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 9,80 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2025 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -1019000000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

