Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Mittwochmittag ab

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 39,91 EUR nach.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 39,91 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 39,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123.798 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,09 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,99 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,81 Prozent.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag leichter