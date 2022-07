Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Aktie notierte um 05.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 62,44 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche SE Vz-Aktie sogar auf 62,68 EUR. Mit einem Wert von 62,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 8.254 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche SE Vz-Aktie 36,06 Prozent zulegen. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,76 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,50 EUR.

Am 19.05.2021 äußerte sich Porsche SE Vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2021 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Porsche SE Vz möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

