Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Der Porsche SE Vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 86,80 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,42 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 87,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.247 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2021 bei 102,00 EUR. Gewinne von 17,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Verlust von 22,79 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche SE Vz-Aktie bei 102,71 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Voraussichtlich am 10.05.2022 dürfte Porsche SE Vz Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Porsche SE Vz rechnen Experten am 21.03.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche SE Vz-Gewinn in Höhe von 16,56 EUR je Aktie aus.

