Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Mittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 39,05 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 39,05 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.165 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,99 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 15,81 EUR im Jahr 2024 aus.

