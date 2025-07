Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Freitagmittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 34,78 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 34,78 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,86 EUR an. Bei 34,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.762 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 13.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 20,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,43 EUR an.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 189,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

