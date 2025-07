Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 36,22 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 36,22 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 197.040 Stück.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 42,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 15,90 Prozent Luft nach unten.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 14.05.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche Automobil vz ein Ergebnis je Aktie von 3,49 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 189,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

