Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz behauptet sich am Dienstagmittag

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 36,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 36,34 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,16 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 114.785 Stück.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 42,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 17,28 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,18 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal -1019000000,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren gekostet

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX