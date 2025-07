Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 34,54 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 34,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 34,54 EUR. Mit einem Wert von 34,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9.052 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,68 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 26,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 11,81 Prozent sinken.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 9,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

