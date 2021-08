Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Anleger schicken Porsche SE Vz ins Minus

Der Porsche SE Vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 89,22 EUR. In der Spitze fiel die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 89,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.565 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,00 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,45 EUR am 28.10.2020.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche SE Vz-Aktie bei 104,56 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 15,39 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

