Porsche SE Vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Porsche SE Vz

Die Porsche SE Vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 68,50 EUR nach. Die Porsche SE Vz-Aktie sank bis auf 67,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,50 EUR. Von der Porsche SE Vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 511.796 Stück gehandelt.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 59,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche SE Vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 87,63 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche SE Vz am 19.05.2021 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche SE Vz 24,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,10 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

