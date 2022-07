Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14.07.2022 16:22:00 Uhr um 3,1 Prozent auf 63,24 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 63,18 EUR. Bei 65,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 235.316 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 7,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,50 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Porsche SE Vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,00 EUR eingefahren.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 14,10 EUR je Aktie belaufen.

