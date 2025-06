Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,14 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 33,14 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 32,97 EUR. Mit einem Wert von 33,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 86.833 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2024 auf bis zu 43,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 31,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 8,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR gegenüber 3,49 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 10,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

