Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Montagmittag stärker

Das Papier von Porsche SE Vz legte um 18.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 69,08 EUR. Bei 69,22 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 162.805 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Kursplus von 29,26 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,97 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,50 EUR je Porsche SE Vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Porsche SE Vz-Gewinn in Höhe von 14,10 EUR je Aktie aus.

