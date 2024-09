Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 40,67 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 40,67 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,75 EUR an. Bei 40,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 159.486 Porsche Automobil vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,65 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,47 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 8,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,50 EUR.

Am 13.08.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,41 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

