Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz mit roter Tendenz

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 87,80 EUR ab. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.783 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Die Porsche SE Vz-Aktie sank bis auf 86,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 99.050 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2021 bei 102,00 EUR. Am 28.01.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,36 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,00 EUR an. Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,33 EUR je Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

VW-Finanzvorstand: Inflation dürfte 2022 sinken - Chipmangel sollte anhalten

Volkswagen-Aktie schwächer: Lieferkettenprobleme belasten US-Absatz von VW-Tochter AUDI stark

Börsengänge: Welche Unternehmen sich 2022 aufs Parkett wagen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images