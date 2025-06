Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag höher

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 33,41 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 33,41 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,68 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 33,11 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 410.152 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 30,74 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 8,83 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Porsche Automobil vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1019000000,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,76 EUR fest.

