Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag im Minusbereich

Porsche Automobil vz im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 36,81 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 36,81 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 36,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.566 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 29,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 33,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 9,26 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,57 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 25.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,94 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Mercedes-Benz-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: Berenberg sorgt für Ausschläge bei Autowerten