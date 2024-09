Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 40,52 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 40,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 40,53 EUR. Bei 39,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 283.611 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,32 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. 29,12 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,47 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Abschläge von 7,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.08.2024.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 15,41 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

