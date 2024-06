Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,12 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 42,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 42,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,25 EUR. Zuletzt wechselten 64.775 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,91 Prozent. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Am 14.05.2024 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 16,89 EUR je Aktie aus.

