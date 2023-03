Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag höher

Das Papier von Porsche Automobil vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 52,96 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,12 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.959 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 90,14 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 41,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 49,79 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 6,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,14 EUR an.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,18 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

