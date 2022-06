Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 29.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 65,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche SE Vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,34 EUR aus. Bei 67,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 294.052 Porsche SE Vz-Aktien.

Bei 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2022 bei 63,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,19 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 97,50 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie.

Am 19.05.2021 legte Porsche SE Vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Porsche SE Vz mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Porsche SE Vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche SE Vz einen Gewinn von 15,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

