Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger setzen Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag unter Druck

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 7,7 Prozent auf 62,66 EUR abwärts. Bei 61,46 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 2.375.437 Stück.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 35,84 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,63 EUR aus.

Am 19.05.2021 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2021 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images