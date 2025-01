Porsche Aktie News: Porsche schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 58,28 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 58,28 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 58,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 58,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.077 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Gewinne von 65,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 55,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,63 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,88 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

