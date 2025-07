Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 43,40 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 43,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 43,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 220.677 Porsche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,96 EUR erreichte der Titel am 16.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 75,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

