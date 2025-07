Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Montagvormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 47,44 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 47,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 47,80 EUR. Bei 47,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 240.104 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 58,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 19,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,14 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Porsche-Aktie.

